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воскресенье, 12 декабря 2021 13:00

Над прифронтовыми районами Украины заметили самолет-разведчик США

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  Над Украиной летал самолет-разведчик США. Фото: vsviti
Над Украиной летал самолет-разведчик США. Фото: vsviti

В Украине был замечен самолет-разведчик армии США.

Судно пролетело над прифронтовыми районами Донбасса и у границы с Крымом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24.

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 взлетел из Великобритании, долетел до Украины, возле Первомайска Харьковской области повернул на юг, а возле Токмака Запорожской области – на запад.

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Самолет развернулся над Одесской областью и тем же маршрутом улетел назад.

Вооруженные силы Украины не смогут без помощи Запада отразить вторжение России. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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