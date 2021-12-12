Над прифронтовыми районами Украины заметили самолет-разведчик США

Над Украиной летал самолет-разведчик США. Фото: vsviti

В Украине был замечен самолет-разведчик армии США.

Судно пролетело над прифронтовыми районами Донбасса и у границы с Крымом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar 24.

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 взлетел из Великобритании, долетел до Украины, возле Первомайска Харьковской области повернул на юг, а возле Токмака Запорожской области – на запад.

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Самолет развернулся над Одесской областью и тем же маршрутом улетел назад.

Вооруженные силы Украины не смогут без помощи Запада отразить вторжение России. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.