Нацгвардеец торговал оружием

Военнослужащий Нацгвардии продавал пистолеты. Фото: Kuzmin

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего Нацгвардии, который продавал пистолеты.

Нацгвардеец отправлял оружие покупателям по почте, разбирая его на детали и отправляя различными посылками на различные отделения почты. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Следователи нашего Центрального аппарата установили, что только в 2018 году военнослужащий продал восемь единиц огнестрельного оружия на общую сумму 400 тыс. гривен ... Это были пистолеты Макарова, которые есть на вооружении Национальной гвардии, а также пистолеты иностранных марок - Glock, GrandPower и Walther PPK ", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование по этому делу уже завершено, обвинительные акты передано в суд. Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Одессе разоблачили преступников, которые торговали огнестрельным оружием и боеприпасами. В состав банды входили жители Одесской и Николаевской областей, судимы ранее за совершение тяжких преступлений.