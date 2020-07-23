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четверг, 23 июля 2020 10:48

На спасение мамы двоих детей нужно 2 млн грн

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На спасение мамы двоих детей нужно 2 млн грн
Юлия Цепецавер имеет хроническую болезнь почек. Фото: Юлія Цепецавер

33-летняя Юлия Цепецавер из села Емчиха Мироновского района Киевской области имеет хроническую болезнь почек 4-й стадии. Второй год ездит на гемодиализ в Белую Церковь. На лечение в месяц уходит более 7 тыс. грн. Нужна пересадка почки, которая стоит 2 млн.грн.

"На гемодиализ езжу через день. В обе стороны получается 200 километров. Как не ездили маршрутки и электрички, добирались на своей машине. На одну поездку шло бензина на 500 гривен. За месяц набиралось 6 тысяч гривен. Я бы эти деньги могла пускать на лечение. Сейчас из села снова добираюсь маршруткой в ​​райцентр. Оттуда - на электричке в Белую Церковь. Хоть и с пересадками, но меня это устраивает. Правда, выезжаю из дома после восьми утра. В больницу попадаю только в 12 дня. И сижу 4 часа, жду своей очереди. Домой добираюсь ближе к полуночи. Ранее деньгами на лечение помогали родители. Но в феврале внезапно умер отец. В ампуле были не те лекарства, которыми лечил спину. Аллергия дала осложнения. У него отказали почки, печень и легкие ", - рассказала Gazeta.ua Юлия Цепецавер.

Женщина имеет 2 детей. Ее муж работает кочегаром.

"Раньше летом муж зарабатывал комбайнером. Теперь" привязан" ко мне. С деньгами нам очень трудно. Врачи говорят, что мне нужна пересадка почки. На операцию нужно два миллиона гривен. Нам самим такую ​​сумму не собрать. Поэтому прошу помощи в неравнодушных людей", - сказала Юлия Цепецавер.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4991 2844 0532 (Цепецавер Юлия Александровна).

Автор: Любовь Карнарук
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23
июля

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