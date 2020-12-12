На сегодня обещают мокрый снег, дождь и местами сильный ветер

Очікується дощ і мокрий сніг. ФОТО: pexels.com

Сегодня в Украине будет облачная погода, также в большинстве регионов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

В южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем ​​около 0 °, на Закарпатье и в южной части ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​0-5 ° тепла.

В Киеве 12 декабря ночью без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Ветер восточный - 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем ​​днем ​​0-2 ° мороза.

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что декабрь ожидается теплым. С 12 декабря и до конца месяца прогнозируют морозы. Ночью доходить до минус 13. До 15 градусов ниже нуля будет 24-26 числа. Под Новый год температура составит 4 градуса мороза.