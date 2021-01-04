На Новый год за нарушение карантина выписали 6,5 тыс. штрафов

В праздничные ногодние дни украинцы нарушали карантин.

Правоохранители составили 6,5 тыс. протоколов за нарушение режима ношения масок, сообщили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского и с участием чиновников, передает пресс-служба ОП.

"За нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6,5 тысяч протоколов", - отметил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

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21 ноября 2020 года вступил в силу закон о предотвращении коронавирусной болезни. В частности предусмотрено наказание за пребывание в общественных местах во время действия карантина без респираторов или защитных масок. За нарушение этого ограничения гражданина могут обязать уплатить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов - от 170 грн до 255 грн.