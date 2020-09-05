На курорте обнаружили яблони, которые зацвели осенью

В Бердянске Запорожской обл. в начале осени зацвели яблони.
О необычном естественном явлении сообщает "Про Бердянськ".
4 сентября фото цветущей яблони сделала директор подросткового клуба "Современник" Татьяна Смолянинова.
Экологи объяснили, что осеннее цветение является отрицательным показателем. Оно означает, что дерево подверглось стрессу.
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Причиной могут быть как неправильный или недостаточный уход, так и природные факторы - нападение вредителей летом, резкий перепад температур, длительное теплый сезон.
Переносные цветники - удобное приспособление для людей, которые не хотят возиться на грядке. Там приходится постоянно чистить насаждения от сорняков. При контейнерном выращивании такого не бывает.
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