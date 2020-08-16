На границе со Словакией задержали группу мигрантов

Правоохранители занимаются идентификацией нарушителей. Фото: Reuters

Сегодня ночью украинские и словацкие пограничники задержали группу мигрантов, которые пытались попасть из Украины в страны ЕС.

Они назвались гражданами Индии. Сейчас их лица устанавливают правоохранители. Об этом сообщает пресс служба Госпогранслужбы.

"Пограничники Чопского отряда во взаимодействии со словацкими коллегами задержали группу незаконных мигрантов, которые направлялись из Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что о нарушителях сообщила сигнализация вблизи госграницы пограничников отделения "Оноковцы". Задержаться их удалось уже на смежной стороне.

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"Сотрудники пограничной полиции Словакии проинформировали, что обнаруженные по информации украинских коллег иностранцы не имели с собой документов. Однако нарушители назвались гражданами Индии. После идентификации незаконных мигрантов, обстоятельств правонарушения и тестирование на коронавирус будут переданы украинской стороне в порядке реадмиссии", - сообщают в ГНСУ.

На участке отдела "Рава-Русская" границы с Польшей задержали мужчину в униформе пограничников. Его обнаружили украинские пограничники во время патрулирования.