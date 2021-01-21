На Covid-19 скорее можно заболеть из-за разговора, а не кашля - ученые

Сообщили скорость заражения Covid-19. Фото: Reuters

Обычный разговор без защитной маски способствует распространению коронавируса больше, чем кашель.

Разговор в течение 30 секунд в плохо вентилируемой комнате может представлять больший риск заражения, чем полсекундный кашель, сообщили ученые Кембриджского университета и Лондонского Имперского колледжа, пишет Daily Mail.

Во время кашля образуется большее количество крупных капель, которые оседают на пол, тогда как при речи выделяется больше мелких капелек, которые зависают в воздухе в течение часа.

Человек, стоящий в пределах двух метров от кашляющего с Covid-19, имеет 50-процентную вероятность заразиться благодаря силе кашля и выделяющимся большим каплям, а риск заражения от кого-то, кто говорит с Covid-19, составляет 10 процентов в течение первых нескольких секунд.

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Напомним, в ВООЗ сообщили, что пока не зафиксировано ни одной смерти от вакцинации.