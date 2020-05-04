На Буковине обновили статистику больных Covid-19

3 мая на Буковине подтверждено еще 69 случаев коронавируса.
"Из них 37 - в Черновцах", сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.
Вылечились 159 человек.
Всего в Черновицкой области зафиксировали 1887 заражений коронавирусом.
За день же Черновицкий областной лабораторный центр сделал 441 ПЦР-исследования.
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2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.
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