На Буковине обновили статистику больных Covid-19

В Черновецкой области подтвердили 69 случаев больных Covid-19. Фото: Департамент здравоохранения

3 мая на Буковине подтверждено еще 69 случаев коронавируса.

"Из них 37 - в Черновцах", сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

Вылечились 159 человек.

Всего в Черновицкой области зафиксировали 1887 заражений коронавирусом.

За день же Черновицкий областной лабораторный центр сделал 441 ПЦР-исследования.

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2 мая в Украине Covid-19 диагностировали у 502 человек, 9 больных коронавирусной инфекцией умерли.