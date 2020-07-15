"На 70% упала печать книг" - как коронавирус повлияет на культуру

Виталий Капранов: Экономическая антикризисная стратегия в сфере культуры будет выглядеть, как хаотическое расходования денег. Давать тому, кто громче просит. Фото: Тарас Подолян

Из-за карантина страдают все, кто работает на зрителя - театры, филармонии. Они остались без поступлений, но имеют расходы. Дыру надо затыкать.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Важным является вопрос кино. Это - стратегическая вещь. За последние годы этот поезд сдвинулся с места. А сейчас съемочные группы стоят без работы и не могут работать над утвержденными ранее лентами. Имеем хорошую техническую и профессиональную базу. Можем снимать все собственными силами. Но у людей с кинобизнеса нет альтернативы. Куда может пойти на работу кинооператор? Не свадьба же снимать", - объясняет эксперт.

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Издательское дело находится в упадке, отмечает он.

"На 70 процентов упала печать украинских книг. Часть полученных денег стоило бы потратить на закупку книг издательств для библиотек.

Важно уменьшить негативные последствия карантина для культуры. И скорее всего, это будет выглядеть, как хаотическое расходования денег. Давать будут тому, кто громче просит", - добавляет писатель.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

Кабмин неделю назад предоставил министерству культуры дополнительный миллиард гривен финансирования.