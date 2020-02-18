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вторник, 18 февраля 2020 18:25

"Мюнхенский план" стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец

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&quot;Мюнхенский план&quot; стал возможен, потому что к власти пришел президент-миротворец
Константин Батозский: Этот документ полностью написан не в украинском духе. А с позиции людей, которые хотят просто прекратить войну на Востоке любой ценой. Мол, надо просто остановить насилие и этого будет достаточно для решения проблемы. Не хотят делать выводы из этой войны. Что нужно, чтобы она не повторилась? Фото: 24 канал

Запад теперь будет активнее продвигать идею примирения с Россией. Появление этого плана - попытка проверить реакцию Украины и остального мира.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский.

О чем свидетельствует появление так называемого "мюнхенского плана" урегулирования войны в Донбассе? Имеет 12 пунктов, которые фактически полностью игнорируют украинскую позицию?

- Это не первый случай появления таких документов или пророссийских заявлений. Вряд ли это было сделано намеренно под эту Мюнхенскую конференцию. Почти тот же коллектив авторов, особенно с украинской стороны, последовательно отстаивают пророссийскую позицию. Эта ситуация возникла из-за того, что представители западных стран увидели, что в Украине к власти пришел новый президент, берет курс на примирение. Европа таким образом решила помочь Зеленскому сформировать окончательную позицию. Однако традиции ЕС предусматривают диалог. Поэтому решили пригласить к процессу создания этого документа еще российскую сторону. То, что получили на выходе, отражает исключительно позицию Кремля. К этому нужно взвешенно относиться. Но и не отступать от своей четкой линии и не идти на поводу у России.

То, что такие инициативы возникают, - вина нашей власти? Или Запад хочет сближения с РФ?

- И то, и другое. Зеленский в своей речи в Мюнхене говорил, что на Донбассе происходит война и внешняя оккупация. С другой стороны Украина планирует создать совместные патрули с террористами. Это доказывает русский тезис о внутреннем конфликте. Из-за таких противоречий Запад и начинает активно продавливать идею примирения с Россией.

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На какие основные аспекты этого плана следует обратить внимание. Что там является наиболее опасным?

- Этот документ полностью написан не в украинском духе. А с позиции людей, которые хотят просто прекратить войну на Востоке любой ценой. Мол, надо просто остановить насилие и этого будет достаточно для решения проблемы. Не хотят делать выводы из этой войны. Что нужно, чтобы она не повторилась? На этот вопрос, что является важным для Украины, "мюнхенский план" не отвечает. Чтобы провести такую ​​рефлексию должна быть четкая европейская позиция по отношению к России. Сейчас она отсутствует.

Особенно меня возмутил пункт о необходимости какого-то общего диалога относительно идентичности и отношения к соседям. Это - грубая попытка вмешиваться во внутренние дела нашего государства. Путь на вступление в Европейский Союз и НАТО прописан в Конституции, Россия - агрессор, а украинская нация состоялась. Здесь больше не о говорить. Это подтверждает то, что украинской позицией пренебрегли, создавая этот документ.

Почему в этом плане полностью отсутствует Крым? Запад смирился с его оккупацией?

- Говорят, что в преамбуле один раз встречается упоминание о полуострове. Но фактическое отсутствие этой темы - тоже российская позиция. Заключается в том, что вопрос Крыму для россиян закрыт. Для того, чтобы не раздражать Кремль и Путина, аннексию украинского полуострова выносят на скобки.

Российские эксперты, перечисленные в плане, реально не влияют на политику РФ. Наиболее статусный человек там - бывший министр иностранных дел в правительстве Ельцина. Организация Российская совет по международным делам в 2016 году уже обнародовала подобный документ. Он дублирует "мюнхенский план" почти слово в слово. Это - не репрезентативная группа российских экспертов. В самой РФ с их мнением не слишком считаются. Поэтому появление этого плана - просто вброс, чтобы проверить реакцию Украины и остального мира.

Как Киев должен реагировать на этот план?

- Хорошо, что наше министерство иностранных дел опроверг этот документ. Заявили, что он для нас неприемлем. Хотелось бы, чтобы и другие политики верхнего звена выразили свою позицию - президент, министры, депутаты. У нас идет свой процесс урегулирования войны на Востоке. Под руководством Сивохо должна заработать национальная платформа примирения.

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Как ситуация вокруг "мюнхенского плана" будет развиваться дальше?

- Учитывая то, что документ очень критиковали Соединенные Штаты, его не следует рассматривать очень серьезно. Украинское общество не воспримет те предложения, которые прописаны в плане. Поэтому попытка инкорпорировать его в Минские договоренности или сделать частью "нормандских встреч" не будет удачной. Украинцы не согласятся, чтобы этот документ стал дорожной картой в вопросе урегулирования войны в Донбассе. Проблема здесь в том, что мы не очень понимаем вообще в чем заключается позиция украинской власти в этом вопросе. Они должны объяснить украинцам, какую стратегию возвращения оккупированных территорий они выбрали. В чем на практике она будет заключаться. Власть должна быть подотчетна народу.

Как в общем оцениваете Мюнхенскую конференцию по безопасности для Украины? Как на ней проявила себя наша делегация?

- Похоже, что они поехали туда делать селфи. Мюнхенская конференция по безопасности - декларативное мероприятие. Наш президент не должен посещать абсолютно все международные площадки. Видим, что конференция в Мюнхене превращается в откровенно пророссийское событие, не стоит легитимизировать ее своим присутствием. С большинством людей, кто были там Зеленский и так имеет личные контакты. Мюнхен - мероприятие уровня министров иностранных дел, экспертов. Президенту не обязательно ездить туда. Однако поведение Зеленского сейчас выглядит как шараханье. Пытается быть везде и сразу. Это - последствия отсутствия собственной повестки дня.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля обнародовали план прекращения войны в Донбассе. Он предлагает 12 пунктов, которые полностью игнорируют все требования официального Киева. Среди них создание "нормандского формата" на уровне военных, запуск программы разминирования, восстановления торговли между Украиной и России на принципах свободной зоны, постепенное снятие санкции из России, ее сближение с Европейским Союзом. Документ также призывает к общенациональному диалогу по поводу новой идентичности Украины, который должен учитывать взгляд соседей, включая Россию.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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