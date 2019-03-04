"Мы с детьми просим людей спасти нашего папу" – Игорю Галаю на срочную пересадку костного мозга нужно 100 тысяч евро

Автор: Фото предоставлено Лилией Зощак Ради семьи Игорь продолжает мужественно бороться за свою жизнь.

35-летний Игорь Галай из Ивано-Франковска лечит острый миеломонобластичный лейкоз. После курса химиотерапии находится в ремиссии. Поэтому нуждается в срочной пересадке костного мозга, которую будут делать в Турции. Стоимость операции составляет 100 тыс. евро.

"В прошлом году осенью у мужа начали болеть суставы, и беспокоил кашель. Мы думали, может грипп или воспаление легких. Обратились к врачу. 23 ноября Игорю поставили острый лейкоз. Врач сказала, немедленно ложиться в больницу, потому что не проживет и трех недель. Лечение проходил в Ивано-Франковске, в Турции – обследование и искали донора.

Муж прошел два блока химии и реабилитацию. Но ему нужна пересадка костного мозга. Трансплантацию будут делать в Турции. На это нужно 100 тысяч евро.

Сейчас Игорь находится в состоянии ремиссии, поэтому надо срочно оперировать. Нам сообщили, что уже нашли донора. Но мы еще не собрали деньги, потому что для нас это нереальная сумма. Мы воспитываем троих детей. Насте 11 лет, Надя на год моложе и маленькому Сереже 1,4 года. Игорю есть для кого жить, и он мужественно борется. На помощь от государства рассчитывать нет смысла. Времени у нас немного, поэтому и в дальнейшем надеемся на человеческую поддержку. Мы с детьми очень просим спасти нашего папу", — рассказала Gazeta.ua жена Лилия Зощак.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5218 5722 2111 6820 – гривна (Галай Игорь Федорович),

5168 7573 8195 7341 – доллары (Зощак Лилия Михайловна) или Western Union – Zoshchak Liliia.