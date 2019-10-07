"Мы не можем предоставить больницам оборудования на 50 млн грн" - чиновница о последствиях скандала в Минздраве

Работники Министерства здравоохранения обратились с открытым письмом к председателю правительства Алексея Гончарука. Его текст Оксана Сухорукова опубликовала в Facebook. "Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине", - говорится в письме. Фото: Сергей Старостенко

Работа Министерства здравоохранения парализована три с половиной недели. Не принимают важные решения.

Говорит в интервью журналу "Країна" председатель директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, комментируя скандал в ведомстве.

"Три директората написали открытое письмо премьеру - общественного здоровья, стратегического планирования и евроинтеграции и медицинских услуг. После обнародования наконец подписали документ на согласование закупок машин скорой помощи по Донецкой области. Сейчас говорят, что это - преступление (министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая 27 сентября сообщила, что СБУ увидела признаки коррупции в представленных ей на подпись документах о закупке "скорых" на 100 млн грн. - Gazeta.ua). Это единственное, что было сделано за последние недели", - говорит чиновник.

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Также министерство не может принять определенные постоянными рабочими группами перечни по международным закупкам, рассказывает она.

"Приказ о предоставлении паллиативной помощи (для смертельно больных. - Gazeta.ua) до сих пор не подписан.

Господин Загрийчук декларирует важность трансплантации. Есть пилотный проект по этому направлению. По нему закупаем оборудование для четырех учреждений. Там были изменения в договоре и это дополнительное соглашение не подписывают. Это делает невозможным поставки оборудования на 50 млн грн", - добавляет Оксана Сухорукова.

Полное интервью с Оксаной Сухоруковой читайте в журнале "Країна" от 10 октября.