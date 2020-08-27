Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог

Врач иммунолог Владимир Курпита рассказал о ходе эпидемии в Украине. Фото: facebook.com/volodymyr.kurpita

В Украине увеличивается количество инфицированных коронавирусом. Ежедневно в среднем фиксируют от 1600 до 2000 новых больных.

Жесткий карантин власть не возвращает, потому что сейчас есть больше информации о заболевании - как передается и какие симптомы развивает. В начале пандемии этих данных не было, рассказал Gazeta.ua бывший руководитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита.

- Благодаря жесткому карантину пытались выяснить неизвестные данные. Сейчас же во многих странах спокойнее относятся к ситуации. Вторая причина кардинальных ограничений заключалась в том, чтобы не допустить распространения вируса. Но он уже есть в обществе. Поэтому взяли другую тактику: наблюдение и реагирование на местах. Это - адаптивный карантин.

Больницы готовы к приему большего количества больных? Какой запас прочности имеют?

Теоретически каждую больницу можно обустроить для больных коронавирусом. Если в городах койки в медучреждениях загружены более чем на 50 процентов, открываются новые отделения. Так было на Закарпатье, Ривненщине, в Киеве. Однозначно, система здравоохранения не сможет одновременно принять всех больных. Поэтому в Министерстве здравоохранения говорят о пересмотре критериев госпитализации. Не стоит забирать в больницы всех подряд. Только пациентов с тяжелыми проявлениями или осложнениями. Советовал бы по-другому подходить к госпитализации одиноких больных или пациентов из закрытых коллективов - военных казарм, студенческих общежитий и тому подобное. Возможно, их следует забирать не в больницу, а в специально отведенные для этого помещения. Устанавливать надзор. Подобный подход можно обеспечить на местах. На центральном уровне такие вещи решать труднее. Если будет 10 тысяч новых больных, то умирать будет по 150 человек

Многие эксперты говорят, что болезнь преодолеем, когда сформируется коллективный иммунитет. Для этого нужно чтобы переболело до 80 процентов украинцев. Мнение оправдано?

Это сложный этический вопрос. Потому что чем больше людей заболеет, то тем больше и умрет. Сейчас летальность на уровне 1,5-2 процентов. Если будет 10 тысяч новых больных, то умирать будет по 150 человек в день. Если 100 000 - по 1500 - 2000. Готово ли общество принять такие жертвы? С другой стороны, люди сами пренебрегают всеми возможными правилами безопасности. Сейчас даже в крупных магазинах маски не носят. А в маленьких городках таких требований вообще нет. Мы не контролируем эпидемию. Она живет сама по себе. Единственное, что можно сделать - уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Чтобы одновременно в больницы не попадало большое количество инфицированных. Ситуация с коронавирусом меняется быстро. Поэтому, мне кажется, надо бы дать больше полномочий местным властям. Они мобильны и могут быстрее реагировать на вспышки болезни. Зато государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и Минздрав - могли бы остановиться на рамочных документах и общей документации. Так, например, поступают во Франции. Там центральные органы определяют степени заболеваемости в регионах и их переход или не переход в красную зону. Но решение о дополнительных ограничения принимаются на местах. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Торнадо с длинным хвостом": ВОЗ предупреждает об увеличении смертности от коронавируса

Но если вспышка Covid-19 быстро охватит весь регион?

Тогда нужны уже будут решения центральной власти. Могут привлечь к борьбе с распространением инфекции Нацгвардию или полицию.

Власть пытается внедрять адаптивные меры. Но кажется, бегут за ситуацией, а не впереди нее. Подобное положение вещей практически везде. Ведь мы столкнулись с чем-то совершенно новым. И ежемесячно получаем новые сюрпризы.

Нет ни одной системы, которая бы выявляла 100 процентов больных

Цифры количества больных - правдивы?

Нет ни одной системы, которая бы выявляла 100 процентов больных. Несколько раз озвучивалось, что будут проведены исследования распространенности болезни. Для этого берутся негативные тесты людей. Тогда бы мы знали количество населения, у которого болезнь не обнаружили за тот или иной период. Подобного анализа не проводилось.

Начало учебного года приведет к всплеску пандемии?

Начало работы школ и университетов приведет к тесному контакту между учениками и студентами. Количество случаев инфицирования возрастет. Увидим через 2-3 недели. Радует, что большинство детей переносят болезнь не так тяжело. Поэтому стоит скорее задуматься над тем, как максимально защитить учителей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине могут вернуть жесткий карантин

Когда пандемия пойдет на спад?

Сложный вопрос. Согласно классическим знаниям, вспышка или эпидемия продолжаются, пока есть большое количество чувствительного населения. Поскольку вирус новый, то чувствительное населения - это чуть ли не все, кто проживает в Украине и еще не переболел. Коронавирусы в Украине были давно. Но этот - нового типа. И некоторое время считалось, что на него нет перекрестного иммунитета (если переболели похожей инфекцией старого типа, можете иметь антитела к новому вирусу. - Gazeta.ua). Но последние данные научных исследований в Украине показывают, что на самом деле все не так плохо. Ученые нашли признаки, что между коронавирусами таки есть перекрестный иммунитет. Ничего апокалиптического уже не будет. Если украинцы не станут, например, массово гулять свадьбы. Их традиционно много в сентябре.

Чтобы быстрее закончить карантин, нужно вводить массовое тестирование украинцев на антитела Covid-19. Врач-иммунолог Федор Лапий считает, что иммунитет должны приобрести около 65-70% украинский. Чтобы выяснить реальное количество людей, которые уже имеют его, необходимы скрининговые исследования.