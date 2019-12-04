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четверг, 05 декабря 2019 20:23

"Мы можем навязывать Газпрома свои условия" - эксперт о новом транзитный контракт

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&quot;Мы можем навязывать Газпрома свои условия&quot; - эксперт о новом транзитный контракт
Михаил Гончар: Газпром-шоу с перерезанием голубой ленты перед "Северный поток-2" на Новый год не будет. Фото: Тарас Подолян

1 января 2020-го после 10:00 перестанет действовать газовый контракт между Киевом и Москвой. Заключение нового зависит от того, когда запустят "Северный поток-2".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Если газопровод будет действовать по обновленной Газовой директиве ЕС (использовать его можно только на половину мощности. - Gazeta.ua), мы сохраним статус-кво. Это и есть компромисс. Евросоюз придерживаться Третьего энергетического пакета. Однако доминирует немецкий подход. Бундестаг принял закон, что может позволить исключение для "Северного потока-2". Это поможет Газпрому рано или поздно обойти ограничения", - считает эксперт.

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По его словам, ключ к успеху или фиаско "Северного потока-2" - в Вашингтоне.

"Он не состоится, если Соединенные Штаты введут санкции против подрядчиков, которые кладут трубу на морское дно. Эти компании покинут строительство. Потому что им есть что терять на американском рынке. Россияне не имеют технологий. Более 85 процентов трубопровода уже положили. Но и без километра трубы система не будет работать.
Окно возможностей остановить строительство есть к Рождеству. История с импичментом Трампа отодвинула эту проблему. Но о ней помнят. Хотят внести в законопроект про оборонный бюджет США позицию о санкциях для "Северного потока-2".
В любом случае Газпром-шоу с перерезанием голубой ленты на Новый год не будет. Кроме трубы надо отводящий газопровод EUGAL в направлении австрийского Баумгартена через всю Германию и Чехию, выполнить пуско-наладочные работы. До полутора лет Газпрому не обойтись без нашей транспортной системы. Мы можем и должны навязывать свои условия", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.

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