МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт

Борис Кушнирук: Фонд вполне может выдать транш Украине. Для того, чтобы стимулировать к дальнейшим действиям нашу власть. Единственное - это может быть меньшая сумма. Фото: Reuters

Поведение украинской власти, в частности президента, свидетельствует о том, что Киев не планирует выполнять обязательства перед Международным валютным фондом. Однако западные кредиторы учитывая пандемию и кризис все равно могут выделить транш, чтобы улучшить экономическое положение украинских граждан.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук.

Миссия МВФ возобновила свою работу в Украине после новогодних праздников. Что именно будет делать?

- Планирует пообщаться с министром финансов, председателем Национального банка, главой Кабинета министров и президентом Зеленским. Значительная часть вопросов, которые будут задавать представители Международного валютного фонда, касаются не так деятельности правительства, как антикоррупционных государственных мероприятий, ситуации вокруг Конституционного суда, - говорит Борис Кушнирук. - В этом смысле есть большие сомнения относительно того, действует ли президент корректно. Не превышает ли своих обязанностей, вмешиваясь в работу суда. Чтобы урегулировать эти вопросы, нужно услышать четкую позицию Зеленского. К сожалению, сейчас он много обещает и мало выполняет. Уничтожает институциональную независимость Конституционного суда (29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. КС назвал этот указ "юридически ничтожным", ведь решение об увольнении судьи от должности принимается исключительно Конституционным судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут сделать этого. - Gazeta.ua). Возникшую ситуацию, надо решать законным путем, а не превышать свои полномочия. Поэтому к Владимиру Зеленскому критически относятся в МВФ и Всемирном банке.

С правительством представители Фонда должны обсудить вопросы бюджета на 2021. Его дефицит чрезмерный (около 5,5% от ВВП, тогда как закон позволяет максимум 3% дефицита. - Gazeta.ua) и создает большие проблемы для экономики. Есть риски, что его банально не смогут профинансировать. Это надо менять.

Зеленский блокирует реформы

Миссия должна пересмотреть программу Stand-by. Какой вариант был бы приемлемым для Украины?

- Чаще всего речь не идет о пересмотре каких-то пунктов или суммы траншей. Обычно меняют сроки выполнения обязательств, которые взяла на себя страна перед МВФ. Например, Украина не смогла вовремя провести судебную реформу. Поэтому представители Фонда общаются с властью и назначают новый дедлайн. Или Верховная Рада приняла государственный бюджет со слишком раздутым дефицитом и преувеличенными прогнозам доходной части. Миссия Международного валютного фонда ставит вопрос, когда планируется пересмотр государственного бюджета, какие расходы могут быть сокращены. Есть совокупность так называемых маяков - действий с четкими сроками выполнения. Именно их изменение обычно понимают под пересмотром программы сотрудничества Stand-by.

От каких маяков сейчас зависит наше сотрудничество с Международным валютным фондом?

- Есть пункты, касающиеся независимости Национального банка. В этой сфере сегодня меньше всего неурегулированных моментов. Есть вопросы по бюджету. Также МВФ ставят требования об определенных реформах, например, энергетического сектора. Эти блоки находятся в пределах компетенции правительства. Но есть моменты, которые контролирует президент, например, судебная реформа или медицинская. Которые сейчас по представлению Зеленского фактически блокируются и откатываются назад. Пока не похоже, что глава государства планирует как-то исправлять положение дел. МВФ в свою очередь может закрыть на этот саботаж глаза из гуманных соображений. Из-за пандемии все равно предоставить транш, чтобы не пострадали рядовые украинские граждане. Однако международные кредиторы так же могут и проявить принципиальность.

Сейчас неправильно образованный рынок газа провоцирует неоправданный рост тарифов. На население вешают груз роста цен

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для "уязвимых потребителей", а к таковым отнесены едва ли не все население. То есть фактически вернуться к фиксированной цене на газ. Ее отмена была важным условием от МВФ. Как это повлияет на наше дальнейшее сотрудничество?

- Это вопрос того, по каким правилам будет действовать рыночное ценообразование на газ для населения. Правительства Шмыгаля, Гончарука, Гройсмана не смогли обеспечить механизм внедрения рынка газа, который был бы корректным и справедливым. Сейчас он провоцирует неоправданный рост тарифов. На население вешают груз роста цен. В то же время люди не могут купить газ тогда, когда он стоит дешевле, во втором квартале. Цена всегда падает после завершения отопительного сезона. Правительство не предусмотрело, чтобы предприятия Теплокоммунэнерго закупали газ тогда, когда он самый дешевый. Это - не рыночный механизм. В то же время то, что предлагают сейчас, - путь в никуда.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ будет однозначно в следующем году. По прогнозам, в феврале-марте 2021 года. Это реалистичный сценарий?

- Вряд ли властная команда до тех пор сможет выполнить взятые себя обязательства. Но МВФ - бюрократическое учреждение с морализаторскими принципами. Учитывая пандемию они уверены, что должны помочь уязвимым странам и их населению. Поэтому Фонд вполне может выдать транш Украине. Для того, чтобы стимулировать к дальнейшим действиям нашу власть. Единственное - это может быть меньшая сумма (в этом году Украина ожидает два транша по $700 млн каждый. - Gazeta.ua).

Без денег МВФ не сможем профинансировать дефицит бюджета в 2021 году. В прошлом году именно так и было

На что именно должны пойти деньги от Фонда? Что будет с экономикой, если не получим их?

- Они пойдут на покрытие дефицита бюджета. То есть прямо в государственную казну. Без поддержки от МВФ дефолта не будет. Мы имеем, чем покрыть свои объемы кредитных обязательств. Золотовалютных резервов хватает. Если дефолт объявят, он будет искусственным.

Без денег МВФ не сможем профинансировать дефицит бюджета в 2021 году. В прошлом году именно так и было. В бюджете на 2020 год был заложен дефицит в 300 миллиардов гривен. На самом деле оказался на треть меньше. Ведь дефицит - это то, на что потратили деньги. А наша власть в прошлом году не выполнила всех расходов. Это - ненормальная практика для европейских стран, но в Украине она случается часто. Государственный бюджет должен быть полностью выполнен, ведь - это закон.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить $1,67 млрд. Сможем это сделать?

- Речь идет о долгах, которые в основном брал Национальный банк. Его золотовалютный резерв составляет 29 миллиардов долларов. Поэтому погасить 1,67 миллиарда вполне реально. И это не станет большой проблемой.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине после новогодних праздников. 21 декабря миссия МВФ начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. 9 июня 2020 Международный валютный фонд утвердил программу кредитования для Украины - $5 млрд на 18 месяцев. $2,1 млрд первого транша мы получили сразу. До конца 2020-го должны были поступить еще два по $700 млн. Однако выплаты заморозили. В июне Украина также подписала кредитное соглашение с ЕС о 1,2 млрд евро. Программа на год предусматривает выплату двух траншей по 600 млн евро. 9 декабря Евросоюз выделил первый.