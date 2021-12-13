МВД планирует платить за видео о нарушителях ПДД на дорогах

Место аварии в Луцке / "Национальная полиция"

В Министерстве внутренних дел надеются, что законопроект 5798, предусматривающий фиксацию нарушений ПДД с мобильного телефона позволит уменьшить их количество.

Этот законопроект предполагает, что фиксировать нарушения ПДД можно будет с любого мобильного устройства, на котором установлено определенное мобильное приложение, сообщает МВД.

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Фиксировать можно будет следующие нарушения: проезд на красный свет светофора, пересечение двойной полосы, проезд по полосе общественного транспорта, проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал, препятствование проезду пожарной, полицейской машины или машины скорой помощи.

В проекте указывается, что человек, который через такое видео известит полицию, сможет позже получить за это вознаграждение, которое будет считаться процентом от штрафа, уплаченного нарушителем.

"Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь, правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения", - рассказали в МВД.

Эксперты считают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует, кто сейчас находится за рулем, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду внесут законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.