МВД и МОН должны расследовать секс-скандал с участием ректора Бугрова – эксперт

Анонимный Telegram-канал опубликовал скриншоты переписок и видео интимного характера, в которых якобы фигурирует ректор КНУ Владимир Бугров. Фото: УНИАН

В событиях вокруг ректора университета Владимира Бугрова особое беспокойство вызывают предложения помощи с обучением в обмен на сексуальные услуги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Макс Джигун.

По словам эксперта, эта ситуация бросает тень на руководителя одного из крупнейших и самых известных университетов Украины. Поэтому наряду с традиционными обвинениями недоброжелателей в атаках и избежание прямых вопросов о сути ситуации, было бы хорошо, чтобы ректор и его команда самостоятельно рассказали, являются ли опубликованные в СМИ переписки настоящими или поддельными; кто мог бы быть заказчиком и реализатором такой "дискредитационной кампании"; не хотел ли ректор провести встречу с коллективом/ученым советом/студенческим сообществом и раз и навсегда закрыть вопрос по этому конфликту?

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Как отмечает Джигун, в нашей стране такое поведение должностных лиц вузов – не ново и можно легко вспомнить несколько подобных скандалов. Чего только стоит случай с преподавателем университета им. Карпенко-Карого Владимиром Талашко в 2021 году. Однако, несмотря на публичную огласку и безумные репутационные потери фигурантов подобных скандалов, такие ситуации у нас все еще случаются.

"Но если господин Бугров избегает такого общения, то ему, наверное, есть что скрывать. И в этом случае ведомства Шкарлета и Монастырского должны провести расследование и дать оценку его действиям", - резюмирует эксперт.

Напомним, что в начале февраля зарегистрирован телеграмм-канал "Бугров leaks", где была якобы изложена переписка ректора университета Шевченко со студентками и работницами образовательного учреждения.