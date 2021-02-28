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воскресенье, 28 февраля 2021 20:33

Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
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Житель Ивано-Франковска Роман Шутка поднялся на Говерлу зимой на велосипеде.

Мужчина является заядлым фанатом катания по бездорожью. Об этом передает Ассоциация велосипедистов города в Facebook.

Шутка рассказал, что подготовка была крайне ответственной: нужно было укомплектовать велосипед, подобрать правильную одежду, следить за погодными условиями и взять все самое необходимое на случай форс-мажора.

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Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Подъем занял 5 часов. На вершине Роман провел примерно 1 час.

Мужчина отметил, что "его ждал долгожданный спуск, ради которого, собственно, и задумывался весь этот поход. Вниз Роман проехал всю дистанцию ​​от вершины к подножию и получил несравненное удовольствие".

В трех областях Украины сохраняется снеголавинная опасность. В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 27 февраля на высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей, 27-28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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