Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу

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СБУ не позволила в Кропивницком продать за границу крупную партию товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался наладить противоправный механизм продажи защитных масок в некоторые страны Северной Америки и Евросоюза. Своих клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах и предлагал заказчикам получать отправления через международные почтовые сервисы. Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовую декларацию ложные сведения о отправителя и содержания почтового отправления", - говорится в сообщении СБУ.

Зафиксировали 3 попытки незаконной переправки масок за границу.

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Во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни очередной бандероли правоохранители обнаружили 3 тыс. медицинских масок. Подозреваемый планировал их продать за $ 3 тыс.

"По материалам СБУ Государственной фискальной службой решается вопрос об изъятии партии средств защиты и привлечения лица к административной ответственности", - сообщают в спецслужбе.

Экспорт медицинских масок и перчаток ограничили 80 стран мира. Это 72 страны-члена организации Всемирной торговой организации и 8 государств, не входящих в ВТО. Это связано с распространением пандемии коронавируса, сообщили в ВТО.