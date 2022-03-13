"Мразь! - Ким жестко высказался о смертельных авиаударах по Николаеву

Сегодня в Николаеве погибли 9 человек, еще несколько местных жителей ранены.

Автор: Преступности.нет 9 человек погибли от авиаударов окупантов в Николаеве

Это произошло на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате российской бомбардировки.

Автор: Преступности.нет 9 человек погибли от авиаударов окупантов в Николаеве

"Мрази! 9 человек погибли в результате бомбардировки мудаками. Николаев!", - написал в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Автор: Преступности.нет 9 человек погибли от авиаударов окупантов в Николаеве

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Также в 09:19 в одном из районов Николаева прогремел один из взрывов.

Утром 13 марта российские окупанты совершили ряд авиаударов по городу Баштанка Николаевской области. В результате обстрела жилого массива пострадали здания на ул. Сазоненко. В одном доме целая семья пережила ужас. Женщина и дочь не травмировались, а вот отец очутился под завалами.