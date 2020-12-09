"Москва проигрывает в религиозной войне с Украиной" - эксперт

Александр Саган: признание ПЦУ - это объективный процесс, который остановить невозможно. Фото: Тарас Подолян

Другие поместные православные церкви должны найти внутренний консенсус в вопросе признания ПЦУ. Самое главное, что мы должны делать, - хорошо подавать себя, распространять информацию про деятельность и объективную историю ПЦУ.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Например, в своем последнем интервью глава Кипрской Церкви архиепископ Хризостом говорит, что только недавно узнал о том, что Московская патриархия грубо нарушила все предписания Константинопольской патриархии относительно Киевской митрополии. В 1686 году Вселенская патриархия согласилась на религиозный протекторат Москвы над Киевом. Но тогда выдвинули очень четкие условия. А именно: поминание Вселенского патриарха, сохранение древних традиций Киевской митрополии в том числе и по поводу выборности митрополита и тому подобное. Все эти факты грубо искажены московскими историками. Есть даже версия, будто Константинополь просто продал Киевскую митрополию за 200 червонцев", - объясняет эксперт.

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Нам нужно большое внимание уделять распространению правды и своей позиции среди представителей других церквей, отмечает он.

"Пока это остается нашим самым слабым местом на фоне мощного лоббизма Русской церкви. Однако Москва все равно проигрывает, ибо признание ПЦУ - это объективный процесс, который остановить невозможно. Ведь не признание ПЦУ со стороны большинства православных церквей, которые получили подобные Томосы от Константинополя, фактически означает отрицание собственных автокефалий", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

24 октября Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Сделала это четвертой с 15 православных после Вселенского и Александрийского патриархатов и Церкви Греции.