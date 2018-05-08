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пятница, 11 мая 2018 20:23

Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт

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Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Александр Саган: признание Украинской православной церкви как поместной - событие уровня провозглашения независимости Украины. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Образовав поместную церковь, мы закроем канал духовно-политического влияния на наших людей.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал религиовед Александр Саган.

"Наконец все станет на свои места. Закончится абсурдная ситуация, когда священники работают против государства, в котором служат.
В социальной доктрине УПЦ МП написано, что православный христианин должен любить свою отчизну. Его патриотизм должен быть действенным и проявляться в защите территории от врага. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий, говорит, что сейчас идет не их война и они должны быть "выше" этой ситуации. Наверное потому, что родина у них другая", - говорит он.

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Московская патриархия подписала договоры о сотрудничестве со всеми силовыми структурами РФ, отмечает эксперт.

"Представьте ситуацию, что представители этого патриархата попадают в нашу армию в качестве капелланов. Но естественным образом сложилось так, что сейчас у нас из около трехсот православных капелланов есть только шесть из УПЦ МП. И те, думаю, не надолго задержатся в этой церкви.
Признание Украинской православной церкви как поместной - событие уровня провозглашения независимости Украины. Тогда мы не позаботились о духовной безопасности. Теперь должны исправить это", - добавил Александр Саган.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая

Автор: Gazeta.ua
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