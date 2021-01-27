Морозы, тепло и снег с дождем - февраль удивит погодой

Последний месяц зимы теплее чем январь. Фото: irpin.news

В начале февраля возможен мороз до 14 градусов. С 10 февраля температура будет повышаться на 1-2 градуса.

Об этом Gazeta.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"С 10 февраля существенно потеплеет, днем ​​будет около 0. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля. С 11 по 20-е прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем ​​2 декады будет 16 февраля. Дневная температура опустится до -9° а ночная до -17°С...- 13°С. После этого начнется быстрое повышение температуры. До 20 февраля температура станет плюсовой. 2 декада февраля будет малоснежной. А вот 3 декада месяца ожидается теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1°С до + 1°С. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля", - говорит Горбань.

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Весна в этом году скорее всего будет аномальной и поздней. А температура воздуха будет такой же, как зимой.

"Весна холодная, дерева распускаются поздно, трава медленно растет. В марте может выпасть снег и дождь. Во 2-ой половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным. Настоящая весна придет в конце апреля, однако позже также вероятно похолодание с дождями. В конце мая будет жарко, а затем снова похолодает. Будут так называемые температурные качели", - говорит народный синоптик.

2021 будет удачным для урожаев, чем предыдущий. 2021-й не будет таким теплым, как 2020 года, но иметь достаточно дождей. Тешить ранней весной.