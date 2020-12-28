Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь

Начало 2021 будет морозным. Фото: www.slovoidilo.ua

Начало января будет морозным. С 1 по 5 января ожидают дневные максимумы к -5С°, ночью еще холоднее.

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- На Рождество, начиная с 7 января, немного потеплеет. На праздники термометр будет показывать плюсовые отметки +1...2С°. После Рождества до 12 января температура постепенно будет подниматься и достигнет +4...+5С° С 13 января температура начнет спадать и стоит ждать морозы, - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Следующий 2021 кардинально отличается от 2020. Это касается общего фона, тенденций, финансов, политической арены. Мы пересекаем порог неизвестности и невозможности повлиять на ситуацию, - говорит астролог Рената Раевская. Она рассказала об основных тенденциях 2021 года.