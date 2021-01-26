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вторник, 26 января 2021 15:50

Могут ли ошибаться экспресс-тесты на коронавирус

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Могут ли ошибаться экспресс-тесты на коронавирус
Исследование провел Центр по контролю и профилактике заболеваний. Фото: pixabay.com

Экспресс-тесты на антиген компании Abbott показали низкую точность при обнаружении коронавирусной болезни у бессимптомных носителей

Исследование провел Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, сообщили в отчете.

Для проверки взяли парные образцы от 3400 пациентов. Экспресс-тест выявил положительный результат только в 35,8% инфицированных коронавирусом бессимптомных пациентов.

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Тест показал чувствительность 71,1% среди пациентов с симптомами, которые сообщили о признаках Covid-19 в течение предыдущих семи дней.

В Украине используют экспресс-тесты Standard Q Covid-19 Ag Test на антиген коронавируса SARS-CoV-2. Эти препараты производит корейская компания SD Biosensor. Минздрав планирует делать не менее миллиона таких тестов в месяц.

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