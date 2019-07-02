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вторник, 02 июля 2019 13:11

Многодетный отец умоляет о помощи на лечение за рубежом

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Автор: Фото предоставлено Сергеем Наконечным
  Сергей воспитывает трех малолетних детей.
Сергей воспитывает трех малолетних детей.

41-летний Сергей Наконечный из Бучи Киевской области лечит острый монобластный лейкоз. Мужчина нуждается в пересадке костного мозга. Помочь могут в клинике Турции. Стоимость операции, лечения и реабилитации составляет $110 тыс.

"Диагноз мне поставили в августе прошлого года. К тому времени сильно беспокоил желудок. Я думал, может язва или гастрит.

Перед обследованием сдал анализ крови. Вскоре сказали, что надо еще раз сдать. После направили в областную гематологию – предполагали, что есть проблемы с кровью. Их подозрения подтвердились. В гематологическом отделении мне поставили диагноз острый монобластный лейкоз.

Я должен был пройти пять курсов химиотерапии. Но после третьего и четвертого начались осложнения. И я несколько месяцев лечился в других больницах. Выбился из графика гематологического отделения. Поэтому сейчас прохожу второй курс высокодозной химии.

Такой диагноз лечится с помощью пересадки костного мозга. Из одной из турецких клиник мне уже прислали счет. Пересадка, лечение и реабилитация стоит 110 тысяч долларов. Для нашей семьи – это космическая сумма. У нас с женой трое малолетних детей. Сыну Назару всего 6 лет, Диане – 4, а Юлиане – 2 года. Они очень ждут меня. Спрашивают у жены, когда буду уже дома. Ради них я должен жить.

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Донором костного мозга хочет быть мой старший брат. 15 июля я везу в Турцию его анализы, обследуют их и мои на совместимость. Если не подойдет, тогда будут искать неродного донора. Без посторонней помощи, нужную сумму на пересадку костного мозга, собрать нереально. Поэтому обращаюсь к людям, прошу у них помощи. Для меня важна каждая гривна. Я буду всем очень благодарен", – рассказывает Gazeta.ua Сергей Наконечный.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7453 2132 0936 (Наконечный Сергей Борисович). Контакты жены Натальи Васильевны: 0 (66) 424 52 26.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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