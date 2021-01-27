Многодетному отцу на срочную операцию не хватает 60 тыс. грн

Автор: Фото предоставлено Наталией Лисоволенко 37-летнему Юрию Лисоволенку с Кропивницкого нужна срочная операция на позвоночнике. На лечение не хватает около 60 тыс.грн.

37-летнему Юрию Лисоволенку с Кропивницкого нужна срочная операция на позвоночнике. Его должны закрепить шурупами. На лечение не хватает около 60 тыс.грн.

"Мужчине нужна операция на позвоночнике "еще вчера ". Если этого не сделать, то отнимет ноги. У него уже не ощущается левая ступня. Ему дважды оперировали грыжу. Хребет сместился в сторону на семь миллиметров, потому что не хватает дисков. Надо закреплять шурупами. На операцию в Харькове надо около 100 тысяч гривен. Если не успеем собрать деньги, муж перестанет ходить. Потому что за месяц позвоночник сместился еще на 2 мм. В целом уже на 2 мм. С помощью людей мы собрали меньше половины суммы. Не хватает более 59 тысяч гривен. Для нас это большие деньги. Мы воспитываем семеро детей. В двух сыновей тоже есть проблемы. Денису 14 лет, перенес четыре операции на бедренной кости. Пять лет лечим. Теперь нужна реабилитация. В 11-летнего Юры обнаружили кисту колени. Врачи не исключают операции. Сыновьям собирает деньги благотворительный фонд "Дивожиття". Операцию мужу должны были делать в конце января. Но мы не успели собрать всю сумму. Поэтому просим помощи у небезразличных людей. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказывает жена Наталья Лисоволенко.

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Реквизиты для помощи:

карта Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна).

Ее контакты: (0) 99 288 48 15.