Митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском соборе

Митрополит Епифаний возглавил Православную Церковь Украины. Фото: BBC.com

В воскресенье в 10:00 новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе.

"16 января в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины", - сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook.

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Архиепископ также сообщил, что официальное название новой церкви, согласно уставу - Православная Церковь Украины.

"Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.