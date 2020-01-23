Минздрав собрал экстренный брифинг из-за смертельного коронавируса

Коренавирус передается воздушно-капельным путем. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения провело 23 января срочный брифинг относительно распространения смертельного китайского коронавируса.

К украинцам обратился глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Он озвучил рекомендации организации касательно вируса.

"Главные рекомендации для граждан: хорошо мойте руки, консультируйтесь со своими врачами, если плохо себя чувствуете. Если вы имели контакты с инфицированными людьми, рекомендуется связаться с врачом и не употреблять не обработанные термически продукты", - сказал Хабихт.

Он подчеркнул, что ВОЗ не рекомендует запрещать перемещение граждан и товаров через границу.

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В Китае от нового коронавируса умерли 17 человек. Количество больных перевалило за 600. Вирус передается воздушно-капельным путем. Власти Китая объявили о карантине в трех городах. В частности, изолировали 11-миллионный Ухань, откуда распространилась болезнь.Ученые предполагают, что источником вируса могли стать змеи.