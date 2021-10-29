Минздрав разъяснил, кому противопоказана Covid-вакцинация

Окончательное решение о возможности прививки принимает врач. Фото: Pixabay.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В документе указаны разные типы противопоказаний. Они могут быть абсолютными, когда есть большая вероятность серьезной побочной реакции на введенную вакцину. Второй тип - оговорка (вакцинация с предосторожностью). Окончательное решение о возможности прививки принимает врач. И временные противопоказания, когда по каким-либо причинам вакцинация откладывается на указанный срок. В этом случае врач дает соответствующую справку. Возможны противопоказания для вакцин только конкретного типа. Тогда человек должен прививаться другой вакциной.

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"Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, назначении дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту. И по его заключению окончательно принимает решение о вакцинации или отсрочке ее до определенного времени", - указывается на сайте.

Привитые значительно легче переносят Covid-19. Вакцинация влияет на течение коронавируса и направлена на то, чтобы при заражении болезнь протекала в нетяжелой форме.