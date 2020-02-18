"Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну" - Климкин

Павел Климкин: Есть вещи, которые никогда не будут выполнены. Например, внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Фото: Тарас Подолян

В декабре лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые встретились за три года. Не вижу ни усиления, ни принципиального послабления. Ничья.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Но в спорте это плохой результат. С таким команда не сможет пройти в следующий тур. Договоренность об обмене - это классно. Хорошо, что смогли реализовать ее. Но Путин сознательно использует обмены, чтобы создать эмоциональную воронку для Зеленского. Пленные - важная человеческая история для общества. Народ будет ожидать от президента все новых шагов по Донбассу. На этом будут спекулировать россияне. Бесспорно, наш президент должен говорить с Путиным, ведь именно тот принимает решение. Но не стоит много. В Париже договорились о прекращении огня. Мы ежедневно получаем информацию о новых погибших и раненых", - говорит дипломат.

Ангела Меркель в Париже говорила, что не стоит рассматривать Минские договоренности буквально, напоминает он.

"Это правда. Есть вещи, которые никогда не будут выполнены. Например, внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Минск - это рамка. Надо прописать последовательность действий, дорожную карту. Сказать, кто когда и что должен делать. Какие гарантии исполнения. Россия играет с идеей завести какие-то военные подразделения на линию разграничения. Это прекратит обстрелы. Прекрасно. Но надо оговаривать план комплексно. Например, одновременно завести международную администрацию. Установить время, когда должна начаться разоружения, международный контроль границы. Россияне же рассматривают Минские соглашения по-другому", - объясняет Павел Климкин.

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Проводили несколько встреч "нормандского формата" на министерском уровне. На нашей стороне были и Германия с Францией, рассказывает дипломат.

"Предлагали организовать девять баз международного контроля вдоль границы, видеонаблюдение, чтобы не таскали оружие с РФ. Москва отказывалась.

Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну. Надо выработать последовательность шагов. Прекратить обстрелы, допустить международный компонент. Причем не только ОБСЕ, это могут быть военные советники из Франции или Германии", - добавляет он.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.