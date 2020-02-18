"Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну" - Климкин

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 99
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3798
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1647
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1620
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4644
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 882
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1701
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5742
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2547
Фото
Все фото
12
12
7
6
3
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Открыли выставку с артефактами Майдана
Открыли выставку с артефактами Майдана
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
&quot;Россия начала войну здесь&quot; - в центре столицы повесили баннер
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
Видео
Все видео
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
Как утверждать украинский - в Киеве провели форум "Язык объединяет"
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
"Под ноги прилетела светло-шумовая граната, я получила около 50 рваных ран" - участница Майдана о самом трагичном этапе Революции
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 288
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1620
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1053
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1080
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
Просмотров: 189
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
пятница, 21 февраля 2020 20:23

"Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну" - Климкин

  Комментировать
&quot;Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну&quot; - Климкин
Павел Климкин: Есть вещи, которые никогда не будут выполнены. Например, внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Фото: Тарас Подолян

В декабре лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые встретились за три года. Не вижу ни усиления, ни принципиального послабления. Ничья.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Но в спорте это плохой результат. С таким команда не сможет пройти в следующий тур. Договоренность об обмене - это классно. Хорошо, что смогли реализовать ее. Но Путин сознательно использует обмены, чтобы создать эмоциональную воронку для Зеленского. Пленные - важная человеческая история для общества. Народ будет ожидать от президента все новых шагов по Донбассу. На этом будут спекулировать россияне. Бесспорно, наш президент должен говорить с Путиным, ведь именно тот принимает решение. Но не стоит много. В Париже договорились о прекращении огня. Мы ежедневно получаем информацию о новых погибших и раненых", - говорит дипломат.

Ангела Меркель в Париже говорила, что не стоит рассматривать Минские договоренности буквально, напоминает он.

"Это правда. Есть вещи, которые никогда не будут выполнены. Например, внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. Минск - это рамка. Надо прописать последовательность действий, дорожную карту. Сказать, кто когда и что должен делать. Какие гарантии исполнения. Россия играет с идеей завести какие-то военные подразделения на линию разграничения. Это прекратит обстрелы. Прекрасно. Но надо оговаривать план комплексно. Например, одновременно завести международную администрацию. Установить время, когда должна начаться разоружения, международный контроль границы. Россияне же рассматривают Минские соглашения по-другому", - объясняет Павел Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никто из новой власти не имеет представления о будущем Донбасса" - Климкин

Проводили несколько встреч "нормандского формата" на министерском уровне. На нашей стороне были и Германия с Францией, рассказывает дипломат.

"Предлагали организовать девять баз международного контроля вдоль границы, видеонаблюдение, чтобы не таскали оружие с РФ. Москва отказывалась.
Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну. Надо выработать последовательность шагов. Прекратить обстрелы, допустить международный компонент. Причем не только ОБСЕ, это могут быть военные советники из Франции или Германии", - добавляет он.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Минск можно переписывать как угодно, но это не поможет прекратить войну" - Климкин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Сегодня День родного языка

Самое читаемое
&quot;С колена ее&quot;: появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
"С колена ее": появилось видео избиения 14-летней школьницы подругами (18+)
 Просмотров: 44464
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 16425
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 15300
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
6
 20 Просмотров: 14671
Испугала хозяина: показали хаски с причудливыми глазами
Испугала хозяина: показали хаски с причудливыми глазами
5
 Просмотров: 13780
Общество
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
 Просмотров: 333
У пассажиров поезда Киев-Москва не нашли коронавирус
У пассажиров поезда Киев-Москва не нашли коронавирус Просмотров: 108
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
Поможет корона из фольги - агрессию против эвакуированных украинцев высмеяли в мемах
12
 Просмотров: 2511
Эти люди уже прошли через травматический опыт - ООН осудила нападение в Новых Санжарах
Эти люди уже прошли через травматический опыт - ООН осудила нападение в Новых Санжарах 1 Просмотров: 612
Институт нацпамяти предостерегает от участия в параде 9 мая в РФ
Институт нацпамяти предостерегает от участия в параде 9 мая в РФ Просмотров: 459
Больше всего комментируют
20
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
7
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
5
"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев
5
Что происходит в Новых Санжарах - онлайн
5
Для кого мы защищаем Украину - капеллан высказался о протестах в Новых Санжарах
Голосов: 49089
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua