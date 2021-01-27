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среда, 27 января 2021 20:27

Минцифры готовит закон о запрете госорганам требовать бумажные документы

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Минцифры готовит закон о запрете госорганам требовать бумажные документы
Законопроект запретит требовать бумажные документы уже осенью 2021 года. Фото: Facebook

Министерство цифровой трансформации разрабатывает законопроект, который запретит госорганам требовать у граждан бумажные документы.

Запрет будет действовать, если такая информация уже есть в реестрах. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - отметил он.

Программу Paperless Федоров назвал "цифровой мечтой" и порекомендовал украинцам "не инвестировать в рынок ксероксов".

В приложении "Дія" хотят расширить перечень услуг, которые позволят экономить время. За несколько кликов в смартфоне с помощью сервиса украинцы смогут получить цифровую подпись. Также Министерство цифровой трансформации планирует запустить изменении места регистрации с помощью "Дія".

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27
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