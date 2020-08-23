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воскресенье, 23 августа 2020 14:02

Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины

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Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Сегодня отмечают День флага. Фото: УПЦ

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага.

Флаг Украины имеет давнюю историю. "Суспільне" собрало 11 фактов о нем.

1. Символика синего и желтого цветов происходит с 1256 года. Это был герб Львова с золотым львом на голубом фоне. Золотой и синий цвета использовали на гербе Галицко-Волынского княжества.

2. В 1848 году цвета стали использовать в Галичине и Буковине, входившие в Австрию. Главная Русская рада объявила своим гербом льва на синем фоне и сине-желтый флаг.

3. Существует миф, что флаг должен быть не сине-желтым, а желто-синим. В начале ХХ в. использовали оба варианта. Центральная Рада утвердила только военно-морской флаг. На нем синий цвет был сверху. Гетман Павел Скоропадский на самом деле не переворачивал флаг.

4. Существует версия, что синий на флаге символизирует небо, а желтый - колосья пшеницы. Эта трактовка не является официальной.

5. Впервые после Февральской революции 1917 года сине-желтые флаги появились в Киеве, Одессе и Харькове.

6. После распада СССР 18 сентября 1991 года президиум Верховной Рады утвердил статус официального флага страны. 4 сентября 1991 над Верховной Радой впервые подняли государственный флаг.

7. В советские времена за сине-желтый флаг арестовывали. Он считался националистическим.

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8. Самый длинный украинский флаг достигает 9,5 км. Он расположен на Тернопольщине. На центральной площади Житомира разместили самый большой флаг на фасаде здания. В 2016 году украинские альпинисты установили флаг на высоте 6872 метра на вершине Охос-дель-Саладо в Андах, самом высоком вулкане в мире.

9. 27 июля 1976 во время футбольного матча в канадском Монреале между сборными ГДР и СССР на поле в вышиванке и с флагом Украины выбежал болельщик Даниил Мигаль. Он перед камерами станцевал гопак. Через 15 секунд вмешалась полиция. Мигаль объяснил, что хотел своим поступком драматизировать судьбу украинского народа и поддержать украинских футболистов.

10. Во время защиты Донецкого аэропорта военные несмотря на постоянные обстрелы, вновь и вновь вывешивали флаг над зданиями. Флаг развевался над диспетчерской башней, пока враг ее не погубил. Дважды в год этот флаг из Донецкого аэропорта поднимают над военной частью в Кропивницком.

11. Под государственным флагом состоялись три провозглашения украинской государственности 1917, 1941 и 1990 года и три современных революции: "на граните" и оба Майдана.

Военные Объединенных сил поздравили украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины. Также защитники Украины из Объединенных сил записали видеообращение, в котором рассказали, что для них значит Государственный Флаг Украины и поздравили украинцев с праздником.

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