МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Эфиопию

Украинцам дали рекомендации по поводу обострения вооруженного конфликта на территории Эфиопии. Граждан призывают не ехать в Эфиопию, а тем, кто уже находится там, советуют быть осторожными.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"В связи с обострением ситуации и введением чрезвычайного положения в Эфиопии МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в сообщении министерства.
МИД также рассказал, что делать тем, кто уже находится в Эфиопии:
- избегайте посещения северо-западных провинций страны;
- ограничьте передвижение между населенными пунктами;
- зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";
- отслеживайте сообщения о развитии ситуации;
- рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.
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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию министерство рекомендует обращаться к украинским дипломатам:
посольство в Эфиопии - +251 (967) 41-90-01 и [email protected];
круглосуточная горячая линия МИД - 38 044 238-16-57 и [email protected].
В Эфиопии активизировались военные действия, которые могут охватить и столицу. Правительство страны уже ввело режим чрезвычайного положения из-за захват повстанцами стратегических городов Дэссе и Комбольча к северу от Аддис-Абебы.
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