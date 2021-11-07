МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Эфиопию

Украинцам дали рекомендации по обострению вооруженного конфликта на территории Эфиопии. Фото: Reuters

Украинцам дали рекомендации по поводу обострения вооруженного конфликта на территории Эфиопии. Граждан призывают не ехать в Эфиопию, а тем, кто уже находится там, советуют быть осторожными.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В связи с обострением ситуации и введением чрезвычайного положения в Эфиопии МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в сообщении министерства.

МИД также рассказал, что делать тем, кто уже находится в Эфиопии:

- избегайте посещения северо-западных провинций страны;

- ограничьте передвижение между населенными пунктами;

- зарегистрируйтесь в электронной системе "ДРУГ";

- отслеживайте сообщения о развитии ситуации;

- рассмотрите возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию министерство рекомендует обращаться к украинским дипломатам:

посольство в Эфиопии - +251 (967) 41-90-01 и [email protected];

круглосуточная горячая линия МИД - 38 044 238-16-57 и [email protected].

В Эфиопии активизировались военные действия, которые могут охватить и столицу. Правительство страны уже ввело режим чрезвычайного положения из-за захват повстанцами стратегических городов Дэссе и Комбольча к северу от Аддис-Абебы.