МИД призывает украинских фанатов не ехать на Чемпионат Мира в России

Климкин призывает украинцев не ехать в Россию. Фото: Аргументы и Факты

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к Украинской с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - заявил глава МИД в Twitter.

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Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.