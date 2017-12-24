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Между нами и европейцами стираются ментальные границы - эксперт про безвиз

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Между нами и европейцами стираются ментальные границы - эксперт про безвиз
Основна ідея і політика ЄС - це різноманітність. Тепер її буде більше. ФОТО: fakty.ictv.ua

17 мая в Страсбурге было подписано Соглашение о безвизовом режиме между Евросоюзом и Украиной. 11 июня оно вступило в силу. Безвизовый режим для Украинских распространяется на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. Без визы можно поехать в Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн, которые входят в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.

Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, которые находятся за пределами Шенгенской зоны, с 11 июня также открыли свои границы для украинцев. Безвизовыми для нас стали также государства-города Монако и Ватикан.

О том, почему безвизовый режим с Европой считают важнейшим достижением 2017 года, рассказала эксперт аналитического центра "Совет внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо.

Чем стало для нас внедрения безвизового режима с Европой?

- Безвиз - это бонус. Начато много реформ, которые Украина смогла реализовать благодаря этому инструменту. Речь идет о борьбе с коррупцией, независимости Антикоррупционного бюро. Это главный плюс, который мы получили. Продолжается борьба с дискриминацией, улучшается пограничный менеджмент, интегрированное управление границами (до начала 2018 Кабмин должен обеспечить функционирование национальной системы биометрического контроля. - gazeta.ua). То есть улучшается работа пограничной службы. Это касается и безопасности документов - украинский паспорт входит в рейтинг безопасных. Все это было в плане действий по визовой либерализации. На сегодня очень важно продолжать эти реформы.

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Часть населения скептически настроена к безвизу, мол, некоторые из своих регионов годами не выезжают.

- Учитывая слабую мобильность украинцев и ограниченные финансовые возможности, в Украине будут развиваться сфера бюджетных поездок. За достаточно небольшие деньги можно будет распланировать поездку в страны ЕС.

Для кого из украинцев безвиз стал самым желанным?

Средний бизнес может налаживать контакты в Европе со своими партнерами. Это возможность для украинской молодежи ехать на краткосрочные учебные программы, конференции, концерты, в театры.

Если кто-то хочет трудоустроиться в ЕС, может поехать и оценить условия работы и свои возможности. А потом уже подавать документы на рабочую визу в Украину. Это снижает угрозу попадания украинцев на нелегальную работу или в руки преступников, занимающихся торговлей людьми.

Могут ли у нас забрать безвиз?

- До конца декабря мы должны получить от Европейской комиссии оценку визового либерализационного периода в Украине. Были предостережения и негативные сигналы. В частности украинская власть пыталась ослабить независимость Антикоррупционного бюро. Одним из условий приостановления безвизового режима является торможение реформ. К счастью, до этого не дошло.

Второй момент - насколько украинцы ответственно относились к возможности путешествовать без виз. Статистика показывает: существенных злоупотреблений не было. Среди нескольких тысяч украинцев, которые уже пересекли границу по безвизову, только 61 человек получили отказ. Остановить безвизовый режим также могут в случае, если возрастет миграция. Но мы видим положительную динамику. Украинцы не нарушают миграционные правила.

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Изменил ли что-то безвизовый режим ментально?

- Между нами и европейцами стираются ментальные границы. Давайте рассматривать украинцев как потенциальных туристов, которые оставляют там деньги и повышают экономику других государств. Есть довольно много наших соотечественников, которые могут путешествовать. Мы соседи, имеем теперь долгосрочное партнерство и Соглашение об ассоциации. Основная идея и политика ЕС - это разнообразие. Теперь ее будет больше. Граждане ЕС смогут лучше понимать украинцев, которым стало легче пересекать границу. Может, их это привлечет приезжать в Украину.

355 тысяч украинцев уже воспользовались безвизовым режимом за полгода, сообщила Государственная пограничная служба Украины. 128 тысяч путешествовали самолетами, 227 тысяч - автомобилями и поездами. Больше всего украинцев пересекали границу с Польшей и Румынией - почти 90 тысяч и 65 тысяч соответственно. Посещение украинцами Европейского Союза в целом возросло на 15% с вступления в силу безвизового режима, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года.

Для въезда в страны ЕС нужно иметь биометрический загранпаспорт. Оформить его легче и дешевле, чем визу. Биометрические загранпаспорта в Украине начали выдавать с 1 января 2015 года. К моменту начала действия безвизового режима их успели получить 3,5 миллиона украинцев. Сегодня их уже 5 миллионов. По правилам безвиза, находиться в зоне Шенгена можно не более 90 дней на каждые 180 дней. Для длительного обучения или работы в странах ЕС нужно оформить долгосрочную национальную визу.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА
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