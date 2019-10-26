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Метеорологи прогнозируют солнечную погоду в Украине

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Метеорологи прогнозируют солнечную погоду в Украине
В Украине ожидают солнечную и безоблачную погоду. Фото: NV.com

В Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечно.

В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 - +17 градусов. На западе будет теплее +19 - +20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер в основном будет дуть в юго-западном направлении, а его скорость составит 3 - 8 метров в секунду. Осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 27 октября, следует ожидать следующие показатели воздуха: Ужгород - + 19 ... + 21; Львов - + 19 ... + 21; Ивано-Франковск - + 18 ... + 20; Тернополь - + 18 ... + 20; Черновцы - + 16 ... + 18; Хмельницкий - + 15 ... + 17; Луцк - + 18 ... + 20; Ровно - + 17 ... + 19; Житомир - + 16 ... + 18; Винница - + 15 ... + 17; Одесса - + 15 ... + 17; Николаев - + 15 ... + 17; Херсон - + 15 ... + 17; Симферополь - + 15 ... + 17; Кропивницкий - + 15 ... + 17; Черкассы - + 15 ... + 17; Чернигов - + 15 ... + 17; Суммы - + 15 ... + 17; Полтава - + 15 ... + 17; Днепр - + 15 ... + 17; Запорожье - + 15 ... + 17; Донецк - + 15 ... + 17; Луганск - + 15 ... + 17; Харьков - + 15 ... + 17; Киев - + 14 ... + 16;

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Украина в ночь с 26 на 27 октября переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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