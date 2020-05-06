Местные власти Харькова хотят открыть метро уже в мае

Местные власти Харькова хочет открыть метро уже в мае.
В то же время, они все же будут ждать соответствующего разрешения со стороны правительства. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии телеканалу "НАШ".
Мэр отметил, что хотел бы, чтобы движение метрополитена в Харькове восстановили уже 12 мая.
Кернес добавил, что премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабинету министров нужно делать больше для малого и среднего бизнеса.
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"Премьер-министр Шмыгаль ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что . Он думает, что все это "рассадники" коронавируса ", - заявил Кернес.
Открытие метрополитена - это большой риск новых вспышек заболеваемости, поэтому его откроют на предпоследнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио".
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