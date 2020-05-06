Местные власти Харькова хотят открыть метро уже в мае

Местные власти Харькова хотят открыть метро до конца месяца. Фото: Reuters

Местные власти Харькова хочет открыть метро уже в мае.

В то же время, они все же будут ждать соответствующего разрешения со стороны правительства. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии телеканалу "НАШ".

Мэр отметил, что хотел бы, чтобы движение метрополитена в Харькове восстановили уже 12 мая.

Кернес добавил, что премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабинету министров нужно делать больше для малого и среднего бизнеса.

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"Премьер-министр Шмыгаль ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, ​​не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что . Он думает, что все это "рассадники" коронавируса ", - заявил Кернес.

Открытие метрополитена - это большой риск новых вспышек заболеваемости, поэтому его откроют на предпоследнем этапе выхода из карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио".