Мэр Харькова находится в коме - СМИ

В Харьковского городского головы Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус. Фото: Reuters

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Как отмечается, в мэра Covid-19 протекает в крайне сложной форме. Он находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, не известно.

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"Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа - в День города. Заболел, по данным источников, в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе. Согласно регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета ", - говорится в сообщении.

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