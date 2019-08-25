Мемориал памяти облили красной краской

Мемориал памяти воинам АТО облили красной краской. ФОТО: УНИАН

В Житомирской области в военном городке на День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Красной краской облили скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов, передает УНИАН.

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Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли в День флага. Тогда на открытие собрались местные жители и военнослужащие.

Поселок Озерное Житомирского района - милитаризированное городок, в котором военные служат и живут династиями, поэтому установление здесь такого памятника является данью благодарности военным.