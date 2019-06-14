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пятница, 14 июня 2019 19:45

Медведчук получил конртоль над третим новостным каналом. Журналисты увольняются

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Медведчук получил конртоль над третим новостным каналом. Журналисты увольняются
Нардеп Тарас Козак купил еще один телеканал. Фото: Zik

Бизнесмен и народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак купил телеканал Zik.

Теперь нардеп является владельцем 3 медиа, ранее он купил 112 Украина и NewsOne. Об этом сообщает 112.ua.

"Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik - компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь 3 канала: 112 Украина, NewsOne и Zik", - говорится в сообщении.

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Козак отметил, что работает над концепцией перезапуска канала Zik.

"Буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь многие ведущие и сотрудники Zik - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне", - заявил он.

В список "Слуги народа" попал Андрей Холодов. Он - 22-й номер в списке партии и контролирует бизнес киевских МАФов вместе со своей женой Екатериной Шаховской. Холодов оказался кумом Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

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Дата
14
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