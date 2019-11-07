Медведь три дня разгуливал карпатским селом

Увидели клешоногого крестьяне, которые возвращали вечером с работы. Фото: image.zn.ua

На Буковецком перевале, что на Прикарпатье медведь три дня рылся на свалке, собирал плоды во фруктовом саду и гулял местностью.

Если кто-то его видел, то мог фотографировать на телефон, животное не боялось, сообщили в сюжете ТСН.

Увидели клешоногого крестьяне, которые возвращали вечером с работы.

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"Ноль реакции на людей. Он вел себя спокойно, не агрессивно. Как любая домашняя собака", - говорит очевидец Николай Томащук.

Посмотреть на медведя приехал специалист национального парка "Верховинский" Ярослав Зеленчук, который предположил, что это медвежонок, которому не исполнилось еще и двух лет.

"Молодой, которого самка отогнала от себя, потому что она сейчас в берлоге снова рождает новых медвежат. И он начинает самостоятельную жизнь. Но эту самостоятельную жизнь он начинает путем меньшего сопротивления - он идет, где много пищи и ее трудно добывать", - считает эксперт.

По словам зоозащитников, это был медвежонок, потому что взрослый зверь мог бы напасть на людей. Но и для малыша такая близость к цивилизации опасна, поскольку может стать добычей для браконьеров. Поэтому крестьяне и работники национального парка вывезли полсотни мешков мусора. Почти половина из этого - стекло и пластик.

"Мусор опасний для медведя, потому что когда он съест его вместе с пластиком, его здоровью это не поможет", - объясняет Ярослав Зеленчук.

Но таких стихийных свалок в Верховинском районе десятки, их создают как туристы, так и местные.

"Средний мешок мусора в организациях, работающих на территории района, стоит 45 грн. Несортированный. Сортированний мусор забирают бесплатно", - говорит руководитель Национального парка "Верховинский" Михаил Нечай.

Работники нацпарка хотят поймать медведя и перевезти в лесные чащи, чтобы взрослой жизни он учился подальше от людей.

В американском штате Монтана черное медвежонок залез в дом супружеской пары. Животное умудрилось замкнуться в шкафу-кладовке. Медведь начал громко шуметь и разбрасывать вещи.