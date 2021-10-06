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среда, 06 октября 2021 12:31

Матери двух детей на лечение сепсиса нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Анастасией Яхненко
  30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области 4-й год лечит сепсис и имеет высокую температуру. Перенесла 5 операций по гинекологии. На лечение и следующую операцию требуется помощь.
30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области 4-й год лечит сепсис и имеет высокую температуру. Перенесла 5 операций по гинекологии. На лечение и следующую операцию требуется помощь.

30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области четвертый год лечит сепсис и имеет высокую температуру. Перенесла пять операций по гинекологии. На лечение и следующую операцию требуется помощь.

"Все началось после вторых родов. Они были преждевременными, делали кесарево сечение. На седьмой день, уже дома, поднялась температура. С тех пор лечусь. Перенесла пять операций по гинекологии в Киеве и Черкассах. Не помогла и "чистка" крови. Прохожу массу обследований, но причину не находят. За границу ехать не имею средств. Ведь даже на операции приходится брать кредиты. 18 октября снова ложусь на лечение. Будут капать противовоспалительные препараты от сепсиса. Нужна шестая операция и пластика. Кроме всего этого, в области живота обнаружили еще и грыжу. Опять обращаюсь к людям. Ибо помочь некому. Я имею двоих детей и маму", - рассказала Gazeta.ua Анастасия Яхненко.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4731 2191 1404 9145 (Яхненко Анастасия Геннадьевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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