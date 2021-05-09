"Машина стоит, как хороший матрас на кровать" - украинка рассказала, почему все американцы имеют авто

Фото: предоставлено Екатериной Шеремет

Украинка Екатерина Шеремет, которая переехала в США говорит, что каждая семья здесь имеет автомобиль. Обойтись городским транспортом нереально. Потому что на проезд можно потратить больше, чем заработал. А еще маршруты очень неудобные и чтобы доехать из одного места в другое, надо потратить много времени.

"В Сан - Диего городской транспорт работает очень плохо. В городе есть трамваи и автобусы. Этим транспортом пользуются студенты и льготники. Машина стоит, как мебель. Например, машина стоит как хороший матрас на кровать-4-5 тысяч долларов. Конечно, это будет машина подержанная с большим пробегом, но она будет ездить. Наша первая машина была Фольцваген Джетта, которая стоила около 10 тыс долларов. Но здесь нельзя взять лизинг или рассрочку, пока нет работы. Я работала в студии и ездила туда на такси. Автобусы в то место ехали несколько раз в день и не подходили по графику. Когда посчитала, то получилось, что имею жесткий минус. К тому же на машине можно добраться за 15-20 минут, тогда как автобусом ехать полтора часа", - добавляет украинка.

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Машину здесь принято брать в лизинг или в рассрочку.

"Дорого содержать авто. Я много езжу, поэтому каждую неделю заправляюсь где-то на 30-35 долларов. Раз в пол года нужно пройти техосмотр авто. Он может стоить от 100 до тысячи долларов. Ежемесячная страховка на машину от 90 до 100 долларов. Если машина в лизинге, то в зависимости от стоимости расходы составят 200 - 300 долларов", - добавляет Екатерина.

Инна Яровая вместе с мужем переехала в Варшаву. В 2016 году семья открыла самую маленькую кофейню в Польше на площади в 6 кв. м. Сейчас имеют сеть кофеен в разных городах и продают франшизу желающим.