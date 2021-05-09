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четверг, 13 мая 2021 20:46

"Машина стоит, как хороший матрас на кровать" - украинка рассказала, почему все американцы имеют авто
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Каждая семья, которая имеет работу, старается купить автомобиль. Цены на авто стартуют от тыс
Фото: предоставлено Екатериной Шеремет
Каждая семья, которая имеет работу, старается купить автомобиль. Цены на авто стартуют от тыс
Каждая семья, которая имеет работу, старается купить автомобиль. Цены на авто стартуют от тыс
Каждая семья, которая имеет работу, старается купить автомобиль. Цены на авто стартуют от тыс
В Сан Диего городские автобусы в некоторые районы ездят несколько раз в день. Проезд здесь дорогой

Украинка Екатерина Шеремет, которая переехала в США говорит, что каждая семья здесь имеет автомобиль. Обойтись городским транспортом нереально. Потому что на проезд можно потратить больше, чем заработал. А еще маршруты очень неудобные и чтобы доехать из одного места в другое, надо потратить много времени.

"В Сан - Диего городской транспорт работает очень плохо. В городе есть трамваи и автобусы. Этим транспортом пользуются студенты и льготники. Машина стоит, как мебель. Например, машина стоит как хороший матрас на кровать-4-5 тысяч долларов. Конечно, это будет машина подержанная с большим пробегом, но она будет ездить. Наша первая машина была Фольцваген Джетта, которая стоила около 10 тыс долларов. Но здесь нельзя взять лизинг или рассрочку, пока нет работы. Я работала в студии и ездила туда на такси. Автобусы в то место ехали несколько раз в день и не подходили по графику. Когда посчитала, то получилось, что имею жесткий минус. К тому же на машине можно добраться за 15-20 минут, тогда как автобусом ехать полтора часа", - добавляет украинка.

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Машину здесь принято брать в лизинг или в рассрочку.

"Дорого содержать авто. Я много езжу, поэтому каждую неделю заправляюсь где-то на 30-35 долларов. Раз в пол года нужно пройти техосмотр авто. Он может стоить от 100 до тысячи долларов. Ежемесячная страховка на машину от 90 до 100 долларов. Если машина в лизинге, то в зависимости от стоимости расходы составят 200 - 300 долларов", - добавляет Екатерина.

Инна Яровая вместе с мужем переехала в Варшаву. В 2016 году семья открыла самую маленькую кофейню в Польше на площади в 6 кв. м. Сейчас имеют сеть кофеен в разных городах и продают франшизу желающим.

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