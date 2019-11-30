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суббота, 30 ноября 2019 13:06

Маруся Зверобой высмеяла оперативников ГБР, которые проводили у нее обыск

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Маруся Зверобой высмеяла оперативников ГБР, которые проводили у нее обыск
Зверобой раскритиковала оперативников ГБР. Фото: glavcom

Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой пожаловалась на компетентность сотрудников ГБР, которые проводили в нее обыски.

Волонтер отметила, что оперативники бюро не разбираются в различных видах оружия и посоветовала отправить их на обучение. Об этом она рассказала в эфире телеканала Прямой.

"Во-первых, у меня была жалоба на ГБР. Я ее высказала на их камеру. И попросила, чтобы они свой личный состав повезли на какое-то обучение, может, даже с той "Альфой ", которая ко мне приехала. Пусть они пацанов научат в оружии немного разбираться. И они делают следующим образом. Они изымают мой охотничий карабин и пишут в протоколе: "предмет, похожий на ружье". Далее - мой гладкоствол Hatsan Escort (помповое ружье - ред.): "предмет, похожий на ружье" . У меня лежит макет массогабаритный, это такое как "мосинка", но он весь спилен. Там спилен ствол. То есть он не пригоден к стрельбе, и как "предмет, похожий на ружье". Уже три насчитали", - отметила Зверобой.

Волонтер также рассказала, что следователь ГБР перепутал принадлежности к пневматическому пистолету с взрывчаткой.

"А потом, когда апофеоз, в машине уже он нашел моей Зорянки пистолет пневматический. Он маленькими шариками стреляет. Такие у нас игрушки. У него, бедняги, аж руки затряслись. Он думал, что это настоящее. Мы его начали успокаивать. А потом он еще шарики нашел. А шарики были пластиковые, и такая пластиковая коробочка в виде гранаты. Видно, что там внутри эти шарики. и, я думаю, сейчас напишет: "предмет, похожий на гранату". И трындец.

И тут же возле этого он нашел к этому пневматическому пистолету маленькие газовые баллончики. Он нашел кулечек с этими баллончиками. Боже, человек не знает, что это такое. Сказал: всем стоять, отойти, надо это все разминировать. Начали просто все хихикать. Здесь наша волонтер уже психанула, взяла эту "гранату", начала так трясти и кричать "Всем лежать!". Боже, честно", - добавила Зверобой.

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Волонтер отметила, что в целом нормально пережила этот обыск.

"ГБРу было сложно. Там еще такие нормальные люди приехали. Мои соболезнования. Пацаны, я говорила им: сейчас будет вооружаться страна. Говорю: куда вас будут ссылать, кругом будет куча оружия, и я по-братски рекомендую все-таки на обучение сходить и научиться стрелять. Мало что. Может, отстреливаться придется. В принципе, я тоже могла", - отметила она.

28 ноября в 7 утра сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтера Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой.

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