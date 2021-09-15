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среда, 15 сентября 2021 19:52

Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
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Единственная женщина-участница экзамена Мария Сулима
Фото: Сергей Старостенко
В экзамене приняло участие 75 человек, 11 получат завтра берет с отличием
Квалификационные экзамены нацгвардейцев на право носить берет с отличием прошли в Вышгороде
Первым испытанием был марш-бросок на 10-12 км в полной амуниции по пересеченной местности
Далее шла стрельба из боевого оружия. Выполняли упражнения из пистолета и автомата

15 сентября на базе воинской части 3027 в Вышгороде под Киевом состоялись квалификационные экзамены нацгвардейцев на право носить берет с отличием.

В экзамене приняло участие 75 человек, 11 получат завтра берет с отличием, сообщает Gazeta.ua.

Первым испытанием был марш-бросок на 10-12 км в полной амуниции по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Нацгвардейцы преодолели полосу препятствий, и выполнили нормативы по боевой подготовке.

Далее шла стрельба из боевого оружия. Выполняли упражнения из пистолета и автомата.

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Третье испытание - рукопашный бой. Состояло из двух раундов - выполнение пяти приемов рукопашного боя и поединка с обладателем берета или инструктором.

13 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения у границы с Беларусью. По легенде, диверсанты намеревались "взорвать" Ровенскую атомную электростанцию. Однако проникнуть на территорию объекта не удалось им пришлось разделились на две группы

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