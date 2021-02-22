"Мама, что с тобой, где твои волосы?" - молодой матери на лечение рака молочной железы нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Аллой Ящук У 33-летней Аллы Ящук из Ровно полгода назад обнаружили рак молочной железы. На операцию нужно 155 тыс.грн.

У 33-летней Аллы Ящук из Ровно полгода назад обнаружили рак молочной железы. В начале марта ее ждут в одной из столичных клиник. Там будет проведена двусторонняя мастэктомия с одновременной реконструкцией. После в течение 5-10 лет принимать гормонотерапию. На операцию нужно 155 тыс. грн.

"Диагноз мне поставили в сентябре. Я обратилась к врачу, потому что в правой груди обнаружила затвердевания. Компьютерная томография выявила рак молочной железы. Я прошла все курсы химиотерапии. Теперь нужна операция - двусторонняя мастэктомия с одновременной реконструкцией. Меня ждут в столичной клинике в первых числах марта. В нашей семье это 3-я онкология. 20 февраля я похоронила отца. Месяц назад у него обнаружили 4-ю стадию рака с метастазами. Двоюродная сестра лечит рак по гинекологии. Моя операция запланирована на 3 марта. Ее стоимость составляет 155 тысяч гривен. В дальнейшем под вопросом лучевая терапия. И в течение 5-10 лет буду принимать гормонотерапию. Я имею 4-летнего сына. Когда Кирил впервые увидел меня без волос, был шокирован. Спросил: "Мама, что с тобой, где твои волосы?" Я объяснила, выпали, потому что ем много конфет. Когда еду на лечение, говорю, что в командировку. Я мечтаю поправиться и видеть, как растет наш Кирил, нянчить внуков. Обращаюсь за помощью к неравнодушным людям. Спасибо им за доброту", - рассказала Gazeta.ua Алла Ящук.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7456 0512 7650 - Ящук Алла Владимировна.