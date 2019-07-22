"Люди должны почувствовать себя гражданами" - эксперт о новом плане возвращения Донбасса

Сергей Гармаш: Людей из Донбасса надо стимулировать ездить в Украину учиться, отдыхать, работать. Фото: Сергей Старостенко

Мы сейчас должны декларировать план деинтергации Донбасса, чтобы люди в ОРДЛО видели, что их ждет. Но проблема в том, что у нас этого плана нет.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит журналист Сергей Гармаш.

"Не определились, какую страну строим. Кто-то - национальное государство. Кто-то - либеральную страну, ориентированную на общедемократические ценности. Президентские выборы показали эти пропорции. В прошлой Раде были сторонники 25 процентов, каким важнее форма, чем суть. В таких условиях невозможно выработать стратегию реинтеграции Донбасса. Пропагандистская зашоренность наших лидеров играла большую роль, чем здравый смысл. Только сейчас стало возможным наработать основы реинтеграции и озвучить ее местному населению", - считает эксперт.

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По его мнению, новый план должен предусматривать либерализацию пропускного режима.

Люди должны чувствовать себя нашими гражданами и не спрашивать разрешения на переезд из одного района в другой.

Не должно быть ограничений транспортировки товаров частными лицами. Но отказ сотрудничества с предприятиями, что там работают, должно сохраниться. Они платят налоги сепаратистским властям и поддерживают их экономику. Людей надо стимулировать ездить в Украину учиться, отдыхать, работать", - добавляет журналист.

Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех украинцев, живущих в Луганской и Донецкой областях.