Локдаун в столице будет действовать только для невакцинированных - Кличко

Кличко прокомментировал введение локдауна в Киеве. Фото: РБК

С 1 ноября локдаун в Киеве фактически будет действовать только для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

"С 1 ноября столица входит в красную зону… Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и проезд в транспорте, и посещение различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы", — заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу Савика Шустера.

Каждый день от коронавируса умирает по 40-50 человек. Но столица является лидером по вакцинации в Украине.

"Ситуация очень сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", — заявил мэр Киева.

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В Киеве к пунктам вакцинации – очереди. За последнюю неделю количество записей на прививку в столице выросло на 44%. 21-28 октября в столице создали около 68 тыс. онлайн-записей на вакцинацию.